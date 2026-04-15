Georgie Eva Burton Boyce

One-Day Cup, Women
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SUR
193
YOR
185
The Blaze vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
BLA
148
LAT
223
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
YOR
280
BLA
210
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ESS
213
BLA
215
Lancashire Thunder vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
LAT
158
YOR
241
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup, Women
YOR
290
DUR
290
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
BLA
303
WAR
302
Yorkshire vs Essex
One-Day Cup, Women
YOR
257
ESS
270
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
DUR
148
BLA
240
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
BLA
166
SUR
164
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
Yorkshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
YOR
SUR
Yorkshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
YOR
SOM
Hampshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
HAM
YOR
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ESS
YOR
Yorkshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
YOR
LAT