Georgie Eva Burton Boyce

Georgie Eva Burton Boyce

batsman

Full name:Georgie Eva Burton Boyce
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

The Blaze Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches16
Innings1
Overs1.0
Balls-
Maidens0
Runs13
Wickets0
Avg0
SR0
Eco13
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches16
Innings14
Not outs0
Runs175
Balls Faced194
Avg12.5
SR90.2
Fours18
Fifties0
Sixies4
Highest43
Hundreds0

Georgie Eva Burton Boyce Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis