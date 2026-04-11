Phoebe Turner

Phoebe Turner

bowler

Full name:Phoebe Turner
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Durham Women

Southern Brave Women

Phoebe Turner Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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