Squads Baroda vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

BAR
BAR
VID
VID

Playing

BAR
BAR
VID
VID
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Moliya Priyanshu

all rounder

Binkar Rohit

no information yet

Pandya Hardik

all rounder

Deshmukh Shivam

no information yet

Pandya Krunal

all rounder

Pandya Nitya

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Kadam Yash

batsman

Patel Mitesh

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Umatt Karan

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

BAR
BAR
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet