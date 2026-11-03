Squads Baroda vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Limbani Raj
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Moliya Priyanshu
all rounder
Binkar Rohit
no information yet
Pandya Hardik
all rounder
Deshmukh Shivam
no information yet
Pandya Krunal
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Pandya Nitya
no information yet
Dubey Shubham
batsman
Pania Bhanu
batsman
Hinge Praful
bowler
Passi Amit
wicket keeper
Kadam Yash
batsman
Patel Mitesh
wicket keeper
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Pithiya Mahesh
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Parwani Dipesh
no information yet
Rawat Shashwat
batsman
Rathod Yash Vijay
batsman
Salam Rasikh
bowler
Rekhade Parth
bowler
Sharma Jitesh
wicket keeper
Samarth Ravikumar
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Sheth Atit
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Solanki Vishnu
batsman
Taide Atharwa
batsman
Toksiya Lakshit
bowler
Thakur Yash
bowler
Umatt Karan
all rounder
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet