Squads Himachal Pradesh vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

HIM
HIM
CHH
CHH

Playing

HIM
HIM
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Bains Ankush

wicket keeper

Agarwal Shubham

all rounder

Dagar Mayank

all rounder

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Kumar Rohit

no information yet

Sahu Harsh

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Negi Mukul

batsman

Pal Kushal

no information yet

Sen Ekant

batsman

Tiwari Vikalp

no information yet

Sharma Vipin

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Yadav Harsh

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet