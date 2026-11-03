Squads Himachal Pradesh vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Aditya Singh Dev
no information yet
Bains Ankush
wicket keeper
Agarwal Shubham
all rounder
Dagar Mayank
all rounder
Desai Sanjeet
batsman
Jamwal Ayush
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Kalsi Ankit
batsman
Kumar Abhishek
all rounder
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kumar Amit
batsman
Kumar Rohit
no information yet
Raut Mohit Rajesh
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Sahu Harsh
no information yet
Mann Pukhraj
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Negi Mukul
batsman
Singh Ashutosh
batsman
Pal Kushal
no information yet
Singh Shashank
batsman
Sen Ekant
batsman
Tiwari Vikalp
no information yet
Sharma Nitin
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Verma Mayank
batsman
Singh Amanpreet
no information yet
Yadav Harsh
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Yadav Mayank
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Yadav Mayank
batsman
Vasisht Akash
all rounder
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet