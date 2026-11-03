Squads Karnataka vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

KAR
KAR
KER
KER

Playing

KAR
KAR
KER
KER
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Asif KM

bowler

Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Nair Karun

batsman

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Prasad Krishna

all rounder

Sharath BR

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Scaria Akhil

all rounder

Bench

KAR
KAR
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet