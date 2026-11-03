Squads Karnataka vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Agarwal Mayank
batsman
Asif KM
bowler
Dharmani Harshil
no information yet
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Kunnummal Rohan
batsman
Krishna Prasidh
bowler
M Sharafuddeen N
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Nair Abhishek J
no information yet
Manohar Abhinav
batsman
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Nair Karun
batsman
Narayanan Biju
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Nidheesh MD
bowler
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Nizar Salman
batsman
Rahul KL
batsman
Parveen Abhijth
bowler
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Prasad Krishna
all rounder
Sharath BR
wicket keeper
Puthur Vignesh
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Shrijith KL
wicket keeper
Scaria Akhil
all rounder
Vyshak Vijaykumar
bowler
Tom Eden Apple
bowler
Match has not started yet