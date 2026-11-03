Squads Saurashtra vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahir Ruchit
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Bhut Parth
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Chudasama Yuvraj
bowler
Kumar Amit
no information yet
Desai Harvik
wicket keeper
Kushagra Kumar
wicket keeper
Dodiya Yurajsinh
bowler
Manishi
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Minz Robin
wicket keeper
Gajjar Sammar
bowler
Mishra Sushant
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Mohan Shikhar
no information yet
Gohil Jay
batsman
Pankaj Kumar
wicket keeper
Jackson Sheldon
wicket keeper
Quraishi Md Kounain
bowler
Jadeja Aditya
no information yet
Roy Anukul
all rounder
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Jani Chirag
all rounder
Sharma Shubh
no information yet
Kanbi Hiten
bowler
Shekhar Saurabh
batsman
Karamta Devang D
bowler
Singh Rajandeep
all rounder
Karia Pranav
bowler
Singh Sarabdeep
no information yet
Kotak Hetvik
batsman
Singh Shubham
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Singh Utkarsh
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Singh Virat
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Rana Parshwaraj
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Vora Navneet
all rounder
Match has not started yet