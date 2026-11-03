Squads Saurashtra vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

SAU
SAU
JHA
JHA

Playing

SAU
SAU
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Fuletra Krains

no information yet

Minz Robin

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Gohil Jay

batsman

Pankaj Kumar

wicket keeper

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jadeja Aditya

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Sharma Shubh

no information yet

Singh Rajandeep

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Singh Utkarsh

all rounder

Rana Parshwaraj

all rounder

Vora Navneet

all rounder

Bench

SAU
SAU
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet