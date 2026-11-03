Squads Saurashtra vs Services List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahir Ruchit
batsman
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bhut Parth
all rounder
Ali Irfan
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Bahadur Raj
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Chauhan Ravi
batsman
Dodiya Yurajsinh
bowler
Dahiya Sagar
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Hathwala Vikas
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Jangra Mohit
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Narang Pulkit
all rounder
Gohil Jay
batsman
Paliwal Rajat
batsman
Jackson Sheldon
wicket keeper
Poonia Poonam
bowler
Jadeja Aditya
no information yet
Sharma Arjun
all rounder
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sharma Nakul
wicket keeper
Jani Chirag
all rounder
Shukla Amit Kumar
no information yet
Kanbi Hiten
bowler
Singh Harjit
no information yet
Karamta Devang D
bowler
Tanwar Nitin
bowler
Karia Pranav
bowler
Vardhan Harsh
batsman
Kotak Hetvik
batsman
Yadav Nitin
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Pujara Cheteshwar
batsman
Rana Parshwaraj
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Vora Navneet
all rounder
Match has not started yet