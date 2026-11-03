Squads Saurashtra vs Services List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

SAU
SAU
SER
SER

Playing

SAU
SAU
SER
SER
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Bhut Parth

all rounder

Ali Irfan

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Narang Pulkit

all rounder

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jadeja Aditya

no information yet

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Shukla Amit Kumar

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Rana Parshwaraj

all rounder

Vora Navneet

all rounder

Bench

SAU
SAU
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet