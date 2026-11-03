Squads Uttar Pradesh vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Chaudhary Karan
no information yet
Asif KM
bowler
Chaudhary Vaibhav
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Garg Priyam K
batsman
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Goswami Abhishek
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
M Sharafuddeen N
batsman
Juyal Aryan
wicket keeper
Nair Abhishek J
no information yet
Nigam Vipraj
all rounder
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Panwar Vineet
bowler
Narayanan Biju
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Nidheesh MD
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
Nizar Salman
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Parveen Abhijth
bowler
Singh Rinku
batsman
Prasad Krishna
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Veer Prashant
all rounder
Scaria Akhil
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Tom Eden Apple
bowler
Yadav Kartik
no information yet
Vinod Vishnu
wicket keeper
Match has not started yet