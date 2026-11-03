Squads Uttar Pradesh vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

UTP
UTP
KER
KER

Playing

UTP
UTP
KER
KER
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Chaudhary Karan

no information yet

Asif KM

bowler

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Juyal Aryan

wicket keeper

Nair Abhishek J

no information yet

Nigam Vipraj

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Sharma Rituraj

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Prasad Krishna

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Veer Prashant

all rounder

Scaria Akhil

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Kartik

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

UTP
UTP
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet