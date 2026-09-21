Match details New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs Bangladesh 20.12.2026

Odi

NZ
NZ
BAN
BAN

Match Info

Match:ODI Series New Zealand vs Bangladesh 2026
Date:Thursday, December 17, 2026 - Wednesday, December 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 20, 2026 10:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

New Zealand Squad

PlayersAllen Finn, Ashok Adithya, Blundell Tom, Chapman Mark, Clarkson Josh, Duffy Jacob, Jamieson Kyle, Latham Tom, Milne Adam, Nicholls Henry, O'Rourke William, Ravindra Rachin, Sears Ben, Sodhi Ish, Young Will
Benchno information yet

Bangladesh Squad

PlayersDas Liton, Haque Bijoy Anamul, Hasan Rakibul, Hasan Tanzid, Hossain Afif, Hossain Rishad, Hridoy Towhid, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Miraz Mehidy Hasan, Rahim Mushfiqur, Rahman Mustafizur, Sakib Tanzim Hasan, Sarkar Soumya, Shanto Najmul Hossain
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet