Squads New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs Bangladesh 22.12.2026

Odi

NZ
NZ
BAN
BAN

Playing

NZ
NZ
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Das Liton

wicket keeper

Haque Bijoy Anamul

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Clarkson Josh

all rounder

Hossain Afif

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Rahim Mushfiqur

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Sodhi Ish

bowler

Sarkar Soumya

all rounder

Young Will

batsman

Bench

NZ
NZ
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet