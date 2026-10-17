Squads New Zealand vs Sri Lanka Odi ODI Series New Zealand vs Sri Lanka 15.01.2027

Odi

NZ
NZ
SRI
SRI

Playing

NZ
NZ
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Latham Tom

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Young Will

batsman

Bench

NZ
NZ
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet