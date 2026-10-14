Squads Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 12.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Boyce Cameron
bowler
Carlisle Iain
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Ellis Nathan
bowler
Kelly Thomas
batsman
Hossain Rishad
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Jordan Chris
bowler
Overton Jamie
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Pope Lloyd
bowler
Meredith Riley
bowler
Ross Alex
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Sangha Jason
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Thornton Henry
bowler
Webster Beau
all rounder
Wadia Jerssis
batsman
Wright Mac
batsman
Wood Luke
bowler
Match has not started yet