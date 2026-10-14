Squads Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 12.01.2027

T20

Adelaide

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HHU
HHU

Playing

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HHU
HHU
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ahmed Rehan

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Ross Alex

batsman

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Wood Luke

bowler

Bench

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HHU
HHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet