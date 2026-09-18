Squads Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 17.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Carlisle Iain
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Ellis Nathan
bowler
Bryant Max
batsman
Hossain Rishad
bowler
Dooley Patrick
bowler
Jordan Chris
bowler
Haskett Liam
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Meredith Riley
bowler
Johnson Spencer
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Khawaja Usman
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Kuhnemann Matthew
bowler
Weatherald Jake
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Webster Beau
all rounder
Munro Colin
batsman
Wright Mac
batsman
Neser Michael
all rounder
Match has not started yet