Squads Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 17.12.2026

T20

Launceston

HHU
HHU
BRH
BRH

Playing

HHU
HHU
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Bryant Max

batsman

Haskett Liam

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Neser Michael

all rounder

Bench

HHU
HHU
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet