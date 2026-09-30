Match details Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 29.12.2026
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, December 29, 2026 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|University of Tasmania Stadium, Launceston, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Hobart Hurricanes Squad
|Players
|Ahmed Rehan, Carlisle Iain, Chaudhary Nikhil, Ellis Nathan, Hossain Rishad, Jordan Chris, McDermott Ben, Meredith Riley, Owen Mitchell J, Wade Matthew, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
|Bench
|no information yet
Melbourne Stars Squad
|Players
|Boland Scott, Cartwright Hilton, Clarke Joe, Curran Tom, Hatcher Liam, Maxwell Glenn, McKenzie Hamish, Rauf Haris, Rogers Thomas, Siddle Peter, Steketee Mark, Stoinis Marcus, Swepson Mitch
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|University of Tasmania Stadium
|City
|Launceston
|Capacity
|21000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
Match has not started yet