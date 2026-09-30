Match details Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 29.12.2026

T20

Launceston

HHU
HHU
MST
MST

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, December 29, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:University of Tasmania Stadium, Launceston, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hobart Hurricanes Squad

PlayersAhmed Rehan, Carlisle Iain, Chaudhary Nikhil, Ellis Nathan, Hossain Rishad, Jordan Chris, McDermott Ben, Meredith Riley, Owen Mitchell J, Wade Matthew, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
Benchno information yet

Melbourne Stars Squad

PlayersBoland Scott, Cartwright Hilton, Clarke Joe, Curran Tom, Hatcher Liam, Maxwell Glenn, McKenzie Hamish, Rauf Haris, Rogers Thomas, Siddle Peter, Steketee Mark, Stoinis Marcus, Swepson Mitch
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumUniversity of Tasmania Stadium
CityLaunceston
Capacity21000
EndsPavilion End
Hosts to

Match has not started yet