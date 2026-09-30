Squads Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Boland Scott
bowler
Carlisle Iain
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Ellis Nathan
bowler
Curran Tom
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Hatcher Liam
bowler
Jordan Chris
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
McKenzie Hamish
bowler
Meredith Riley
bowler
Rauf Haris
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Rogers Thomas
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Siddle Peter
bowler
Weatherald Jake
batsman
Steketee Mark
bowler
Webster Beau
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Wright Mac
batsman
Swepson Mitch
bowler
Match has not started yet