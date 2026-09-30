Squads Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 29.12.2026

T20

Launceston

HHU
HHU
MST
MST

Playing

HHU
HHU
MST
MST
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

HHU
HHU
MST
MST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet