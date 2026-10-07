Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 05.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Agar Wes
bowler
Carlisle Iain
bowler
Andrews Tom
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Ellis Nathan
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Hossain Rishad
bowler
Davies Oliver
batsman
Jordan Chris
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Green Chris
bowler
Meredith Riley
bowler
Khan Shadab
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Konstas Sam
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
McAndrew Nathan John
bowler
Weatherald Jake
batsman
Sams Daniel
all rounder
Webster Beau
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Wright Mac
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Match has not started yet