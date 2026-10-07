Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 05.01.2027

T20

Launceston

HHU
HHU
STH
STH

Playing

HHU
HHU
STH
STH
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Agar Wes

bowler

Andrews Tom

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

HHU
HHU
STH
STH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet