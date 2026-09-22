Squads Melbourne Stars vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Bartlett Xavier
bowler
Curran Tom
all rounder
Bryant Max
batsman
Hatcher Liam
bowler
Dooley Patrick
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Haskett Liam
all rounder
McKenzie Hamish
bowler
Hearne Lachlan
batsman
Rauf Haris
bowler
Johnson Spencer
bowler
Rogers Thomas
bowler
Khawaja Usman
batsman
Siddle Peter
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Steketee Mark
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Munro Colin
batsman
Swepson Mitch
bowler
Neser Michael
all rounder
Match has not started yet