Squads Melbourne Stars vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 21.12.2026

T20

Melbourne

MST
MST
BRH
BRH

Playing

MST
MST
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Bryant Max

batsman

Maxwell Glenn

all rounder

Haskett Liam

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Neser Michael

all rounder

Bench

MST
MST
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet