Squads Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 14.01.2027

T20

Melbourne

MST
MST
HHU
HHU

Playing

MST
MST
HHU
HHU
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Curran Tom

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

MST
MST
HHU
HHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet