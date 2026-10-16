Squads Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 14.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Carlisle Iain
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
Curran Tom
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Hatcher Liam
bowler
Hossain Rishad
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Jordan Chris
bowler
McKenzie Hamish
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Rauf Haris
bowler
Meredith Riley
bowler
Rogers Thomas
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Siddle Peter
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Steketee Mark
bowler
Weatherald Jake
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Webster Beau
all rounder
Swepson Mitch
bowler
Wright Mac
batsman
Match has not started yet