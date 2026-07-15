Match details San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 15.07.2026

T20Grand Prairie, TX
SAN
SAN

(5 ov.) 44/2

LOS
LOS

187

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, July 15, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Hardie Aaron, Khan Hassan, Ganeshka Saideep, Gomel Aakarshit, Couch Brody L, Bartlett Xavier, Siddle Peter
BenchAshwin Ravichandran, Azam Hammad, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Rauf Haris, Zia-ul-Haq

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Tromp Matthew, Powell Rovman, Russell Andre, Holder Jason, Badar Saif, Hamilton Jahmar, Narine Sunil, Schalkwyk Shadley Van, Roux Carmi le
BenchAli Khan Muhammad Ahsan, Allen Fabian, Chand Unmukt, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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