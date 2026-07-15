Squads San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 15.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Tromp Matthew
bowler
Powell Rovman
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Russell Andre
all rounder
Khan Hassan
bowler
Holder Jason
all rounder
Ganeshka Saideep
wicket keeper
Badar Saif
batsman
Gomel Aakarshit
batsman
Hamilton Jahmar
batsman
Couch Brody L
bowler
Narine Sunil
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Siddle Peter
bowler
Roux Carmi le
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Azam Hammad
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Drysdale Juanoy
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Ilyas Mohammad
bowler
Hales Alex
batsman
Immanuel Anirudh
no information yet
Kumar Nitish
batsman
Peake Oliver
no information yet
Pope Lloyd
bowler
Rauf Haris
bowler
Ramsaran Kristopher
bowler
Zia-ul-Haq
bowler