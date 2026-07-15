Squads San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 15.07.2026

T20Grand Prairie, TX
SAN
SAN

(5 ov.) 44/2

LOS
LOS

187

Playing

SAN
SAN
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Russell Andre

all rounder

Holder Jason

all rounder

Ganeshka Saideep

wicket keeper

Badar Saif

batsman

Narine Sunil

all rounder

Bench

SAN
SAN
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Azam Hammad

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Hales Alex

batsman

Immanuel Anirudh

no information yet

Peake Oliver

no information yet