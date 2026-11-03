Squads Central Stags vs Canterbury Kings T20 Super Smash 02.01.2027

T20

Napier

CST
CST
CKI
CKI

Playing

CST
CST
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Bowes Chad

batsman

Bruce Tom

batsman

Boyle Matt

batsman

Carter Leo

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Frew Jesse

batsman

Findlay Toby Aitken

no information yet

Harper LLB

no information yet

Foxcroft Dean

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

Janett Scott

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Young Will

batsman

Bench

CST
CST
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet