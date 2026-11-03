Squads Central Stags vs Canterbury Kings T20 Super Smash 02.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bracewell Doug
all rounder
Bowes Chad
batsman
Bruce Tom
batsman
Boyle Matt
batsman
Clark William
batsman
Carter Leo
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Cleaver Dane
wicket keeper
Foulkes Zak
batsman
Field Joey
all rounder
Frew Jesse
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Harper LLB
no information yet
Foxcroft Dean
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Lennox Jayden
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Patel Ajaz
bowler
Janett Scott
no information yet
Randell Brett
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Schaw Angus
bowler
Mariu Rhys
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
McConchie Cole
all rounder
Tickner Blair
bowler
McKenzie Angus
bowler
Toole Raymond
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Young Will
batsman
Muller Travis
bowler
Match has not started yet