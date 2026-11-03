Squads Otago Volts vs Canterbury Kings T20 Super Smash 27.12.2026

T20

Dunedin

OVO
OVO
CKI
CKI

Playing

OVO
OVO
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Chu Max

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Carter Leo

batsman

Cumming Zac

all rounder

Frew Jesse

batsman

Georgeson Luke

all rounder

Harper LLB

no information yet

Janett Scott

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

Phillips Glenn

all rounder

McConchie Cole

all rounder

Sixton Harry

no information yet

Todd Jamal

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Bench

OVO
OVO
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet