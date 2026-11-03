Squads Otago Volts vs Canterbury Kings T20 Super Smash 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Bowes Chad
batsman
Chu Max
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Clarke Mason
bowler
Carter Leo
batsman
Cumming Jacob Mark
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Cumming Zac
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Duffy Jacob
bowler
Frew Jesse
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Harper LLB
no information yet
Gibson Jacob Michael
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Henry Matt
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Lockrose Ben
bowler
Janett Scott
no information yet
McKay Jarrod
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Mariu Rhys
batsman
Phillips Glenn
all rounder
McConchie Cole
all rounder
Sixton Harry
no information yet
McKenzie Angus
bowler
Todd Jamal
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Match has not started yet