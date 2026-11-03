Squads Wellington Firebirds vs Central Stags T20 Super Smash 07.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Blundell Tom
wicket keeper
Bruce Tom
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Clark William
batsman
Dudding Liam Raymond
bowler
Clarkson Josh
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Hartshorn James William
batsman
Field Joey
all rounder
Jackson Oscar
all rounder
Findlay Toby Aitken
no information yet
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
McLachlan Callum
wicket keeper
Heaphy Curtis
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Lennox Jayden
bowler
Morgan Sam
no information yet
Patel Ajaz
bowler
Mycock Sam
no information yet
Randell Brett
bowler
Paranjpe Amogh
no information yet
Schaw Angus
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Schmulian Bradley
all rounder
Robinson Tim
batsman
Tickner Blair
bowler
Sears Ben
bowler
Toole Raymond
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Young Will
batsman
Smith Nathan
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
van Beek Logan
bowler
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet