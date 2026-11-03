Squads Wellington Firebirds vs Central Stags T20 Super Smash 07.01.2027

T20

Wellington

WFI
WFI
CST
CST

Playing

WFI
WFI
CST
CST
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Jackson Oscar

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Foxcroft Dean

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Heaphy Curtis

wicket keeper

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Young Will

batsman

Zeb Yahya

bowler

Bench

WFI
WFI
CST
CST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet