Squads Baroda vs Keralam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 02.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhale Jay
no information yet
Ajnas M
bowler
Bharward Anant
no information yet
Asif KM
bowler
Desai Harsh
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Gandhi Chintal
bowler
Baby Sachin
batsman
Kakade Kartik
bowler
Basith Abdul
all rounder
Meriwala Lukman
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Joseph Sijomon
bowler
Pania Bhanu
batsman
Kumar Vinod
bowler
Passi Amit
wicket keeper
Kunnummal Rohan
batsman
Patel Dhruv
bowler
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Pithiya Mahesh
batsman
Rathva Ninad
all rounder
Nayanar Varun
wicket keeper
Sharma Shivalik
batsman
Nizar Salman
batsman
Sheth Atit
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Singh Abhimanyu
no information yet
Saxena Jalaj
all rounder
Singh Jyotsnil
batsman
Thampi Basil
bowler
Solanki Vishnu
batsman
Vinod Vishnu
wicket keeper
Sopariya Soyeb
bowler
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet