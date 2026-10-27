Match details Delhi vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

DEL
DEL
PUN
PUN

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, November 16, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Delhi Squad

PlayersArya Priyansh, Badoni Ayush, Dhull Yash, Lakra Dev, Rana Harshit, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sangwan Pradeep, Sharma Ishant, Sharma Kshitiz, Sharma Suyash, Sharma Vaibhav, Shokeen Hrithik Rakesh, Sidhu Jonty, Singh Himmat, Thareja Lakshay, Tyagi Harsh, Vashisth Shivank, Vijayran Pranshu, Yadav Lalit
Benchno information yet

Punjab Squad

PlayersBrar Harpreet, Choudhary Gourav, Dhir Naman, Dutta Prerit, Markande Mayank, Sharma Abhishek, Singh Anmolpreet, Singh Arshdeep, Singh Baltej, Singh Gurkeerat, Singh Jassinder, Singh Mandeep, Singh Prabhsimran, Singh Ramandeep, Singh Sanvir
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet