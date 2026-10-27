Squads Delhi vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

DEL
DEL
PUN
PUN

Playing

DEL
DEL
PUN
PUN
First TeamSecond Team
Choudhary Gourav

no information yet

Dhull Yash

batsman

Lakra Dev

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

DEL
DEL
PUN
PUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet