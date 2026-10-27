Squads Delhi vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Brar Harpreet
bowler
Badoni Ayush
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Dhull Yash
batsman
Dhir Naman
bowler
Lakra Dev
all rounder
Dutta Prerit
bowler
Rana Harshit
bowler
Markande Mayank
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Singh Anmolpreet
batsman
Sangwan Pradeep
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Sharma Ishant
bowler
Singh Baltej
bowler
Sharma Kshitiz
batsman
Singh Gurkeerat
batsman
Sharma Suyash
bowler
Singh Jassinder
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Singh Mandeep
batsman
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sidhu Jonty
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Singh Himmat
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet