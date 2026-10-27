Match details Uttar Pradesh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

UTP
UTP
BAR
BAR

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Baroda Squad

PlayersAbhale Jay, Bharward Anant, Desai Harsh, Gandhi Chintal, Kakade Kartik, Meriwala Lukman, Pandya Krunal, Pania Bhanu, Passi Amit, Patel Dhruv, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Abhimanyu, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu, Sopariya Soyeb
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet