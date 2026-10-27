Squads Uttar Pradesh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

UTP
UTP
BAR
BAR

Playing

UTP
UTP
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Abhale Jay

no information yet

Bharward Anant

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Pandya Krunal

all rounder

Passi Amit

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Prince

all rounder

Bench

UTP
UTP
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet