Squads Uttar Pradesh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chikara Swastik
batsman
Abhale Jay
no information yet
Dayal Yash
bowler
Bharward Anant
no information yet
Dhankar Jasmer
bowler
Desai Harsh
bowler
Goswami Abhishek
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Jurel Dhruv
wicket keeper
Kakade Kartik
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Khan Mohsin
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Pania Bhanu
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Passi Amit
wicket keeper
Rana Nitish
batsman
Patel Dhruv
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Pithiya Mahesh
batsman
Sharma Karan
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Singh Rinku
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Singh Shiva
bowler
Sheth Atit
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Singh Abhimanyu
no information yet
Veer Prashant
all rounder
Singh Jyotsnil
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Solanki Vishnu
batsman
Yadav Prince
all rounder
Sopariya Soyeb
bowler
Match has not started yet