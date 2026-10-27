Match details Uttar Pradesh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, November 22, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uttar Pradesh Squad
|Players
|Chikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
|Bench
|no information yet
Jharkhand Squad
|Players
|Arun Singh Vikash, Chakraborty Supriyo, Deobrat Singh Kumar, Kushagra Kumar, Mishra Sushant, Nadeem Shahbaz, Pankaj Kumar, Rajkumar Kumar Vivek, Roy Anukul, Sharma Bal Krishna, Shukla Rahul, Singh Aditya, Singh Virat, Tiwary Saurabh, Vishal Vikash
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet