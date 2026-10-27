Match details Uttar Pradesh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

UTP
UTP
JHA
JHA

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, November 22, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Jharkhand Squad

PlayersArun Singh Vikash, Chakraborty Supriyo, Deobrat Singh Kumar, Kushagra Kumar, Mishra Sushant, Nadeem Shahbaz, Pankaj Kumar, Rajkumar Kumar Vivek, Roy Anukul, Sharma Bal Krishna, Shukla Rahul, Singh Aditya, Singh Virat, Tiwary Saurabh, Vishal Vikash
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet