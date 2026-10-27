Squads Uttar Pradesh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chikara Swastik
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Dayal Yash
bowler
Chakraborty Supriyo
bowler
Dhankar Jasmer
bowler
Deobrat Singh Kumar
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Mishra Sushant
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Nadeem Shahbaz
bowler
Khan Mohsin
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Roy Anukul
all rounder
Rana Nitish
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Shukla Rahul
bowler
Sharma Karan
all rounder
Singh Aditya
all rounder
Singh Rinku
batsman
Singh Virat
batsman
Singh Shiva
bowler
Tiwary Saurabh
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Vishal Vikash
batsman
Veer Prashant
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Prince
all rounder
Match has not started yet