Squads Uttar Pradesh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

UTP
UTP
JHA
JHA

Playing

UTP
UTP
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Kushagra Kumar

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Pankaj Kumar

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Prince

all rounder

Bench

UTP
UTP
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet