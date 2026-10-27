Squads Uttarakhand vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

UTT
UTT
VID
VID

Playing

UTT
UTT
VID
VID
First TeamSecond Team
Chavan Nayan

no information yet

Chaudhary Rajan

no information yet

Danu Rohit

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Juyal Sumit

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Kumar Vinay

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Mishra Mayank

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Negi Dikshanshu

all rounder

Pandey Prateek

no information yet

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet