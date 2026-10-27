Squads Uttarakhand vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Chavan Nayan
no information yet
Bisht Himanshu
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Dubey Saurabh
bowler
Chaudhary Rajan
no information yet
Dubey Shubham
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Danu Rohit
all rounder
Mahale Mandar
batsman
Gusain Tanush
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Joshi Piyush
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Juyal Sumit
no information yet
Sharma Jitesh
wicket keeper
Kashyap Visha
bowler
Shorey Dhruv
batsman
Kumar Vinay
all rounder
Taide Atharwa
batsman
Madhwal Akash
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Mishra Mayank
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Negi Dikshanshu
all rounder
Negi Ravinder
bowler
Pandey Prateek
no information yet
Rauturi Girish
bowler
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet