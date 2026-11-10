Squads Mi Cape Town vs Joburg Super Kings T20 SA20 20.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Bacher Jarren
no information yet
Boult Trent
bowler
Burger Nandre
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Du Plessis Faf
batsman
Janat Karim
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Forrester Dian
all rounder
Lategan Dan
no information yet
Gleeson Richard
bowler
Linde George
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Luus Tristan
bowler
Jansen Duan
bowler
Moores Tom
wicket keeper
King Brandon
batsman
Piedt Dane
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Pretorius Dwaine
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Smit Janco
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler
Stolk Steve
no information yet
Smith Jason
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Snyman Jacques
all rounder
Tahir Imran
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Timmers Neil
no information yet
van Vuuren Tiaan
all rounder
Topley Reece
bowler
Match has not started yet