Squads Mi Cape Town vs Joburg Super Kings T20 SA20 20.01.2027

T20

CAP
CAP
JOB
JOB

Playing

CAP
CAP
JOB
JOB
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bacher Jarren

no information yet

Janat Karim

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Smit Janco

no information yet

Stolk Steve

no information yet

Snyman Jacques

all rounder

Timmers Neil

no information yet

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

CAP
CAP
JOB
JOB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet