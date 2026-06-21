Tristan Luus

Tristan Luus

bowler

Full name:Tristan Luus
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Mi Cape Town

Mi New York

Sa Emerging

South Africa

Tristan Luus Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

ResultMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

143

SAN

SAN

146

ResultMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

179

SEA

SEA

(18 ov.) 157/4

ResultMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

187

WAS

WAS

(17 ov.) 183/5

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Twala, Musa

Twala, Musa

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Mokgakane, Andile

Mokgakane, Andile

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Sipamla, Lutho

Sipamla, Lutho

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason