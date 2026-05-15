Daniel Herbert Lategan

Daniel Herbert Lategan

Full name:Daniel Herbert Lategan

Teams

2026 Teams

Mi Cape Town

Worcestershire

Daniel Herbert Lategan Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultWorcestershire vs Gloucestershire

Worcestershire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

181

GLO

GLO

182

One-Day Cup

ResultWorcestershire vs Derbyshire

Worcestershire vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

143

DER

DER

138

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultYorkshire vs Worcestershire

Yorkshire vs Worcestershire

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

(40 ov.) 231/4

WOR

WOR

230

ResultWorcestershire vs Middlesex

Worcestershire vs Middlesex

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

294

MID

MID

293

ResultEssex vs Worcestershire

Essex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

376

WOR

WOR

269

LiveSussex vs Worcestershire

Sussex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

333

WOR

WOR

(21 ov.) 112/3

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Potgieter, Delano

Potgieter, Delano

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Hendricks, Beuran

Hendricks, Beuran

Brevis, Dewald

Brevis, Dewald

Waite, Matthew

Waite, Matthew