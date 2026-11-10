Squads Paarl Royals vs Joburg Super Kings T20 SA20 18.01.2027

T20

PAA
PAA
JOB
JOB

Playing

PAA
PAA
JOB
JOB
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Basson JJ

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Mokoena Nqobani

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Smit Janco

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Stolk Steve

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Timmers Neil

no information yet

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

PAA
PAA
JOB
JOB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet