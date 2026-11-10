Squads Paarl Royals vs Joburg Super Kings T20 SA20 18.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baartman Ottniel
bowler
Bacher Jarren
no information yet
Basson JJ
no information yet
Burger Nandre
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Halambage Vishen
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Forrester Dian
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Gleeson Richard
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Hosein Akeal
bowler
Malinga Eshan
bowler
Jansen Duan
bowler
Miller David
batsman
King Brandon
batsman
Mokoena Nqobani
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Peter Nqabayomzi
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Powell Rovman
all rounder
Smit Janco
no information yet
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Stolk Steve
no information yet
Raza Sikandar
all rounder
Subrayen Prenelan
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Tahir Imran
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Timmers Neil
no information yet
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Topley Reece
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Vince James
batsman
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet