Squads Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 12.07.2026

T20

BBL
BBL

185

SHI
SHI

186

Playing

BBL
BBL
SHI
SHI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BBL
BBL
SHI
SHI
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Ahuja Suraj

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Koushik V

bowler

Chethan LR

wicket keeper

Christie Aaron

wicket keeper

Mohan Dheeraj

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

Gaurav

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Khan Mohsin

all rounder

Ullal Nihal

wicket keeper

Mahesh Aashish

wicket keeper

N Varun Rao T

all rounder

Navale Bheem Rao

no information yet

Naveen MG

bowler

Pradeep T

bowler

Rakshith Shivkumar

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Stokes Ben

all rounder

Tushar Marathe Kush

no information yet