Squads Gloucestershire vs Worcestershire T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

County Ground

GLO
GLO

148

WOR
WOR

145

Playing

GLO
GLO
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

Short D'Arcy

all rounder

D Oliveira Brett

all rounder

Ali Kashif

all rounder

Hose Adam

batsman

Charlesworth Ben

all rounder

Brookes Ethan

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Roderick Gareth

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Mir Usama

bowler

Bracey James

wicket keeper

Taylor Tom

all rounder

Bench

GLO
GLO
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Cullen Henry James

wicket keeper

Home Jack

no information yet