Squads Gloucestershire vs Worcestershire T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hammond Miles
batsman
Mohammed Isaac
no information yet
Short D'Arcy
all rounder
D Oliveira Brett
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Ali Kashif
all rounder
Taylor Jack
batsman
Hose Adam
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Brookes Ethan
all rounder
Price Oliver Joseph
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Dhariwal Kamran
no information yet
Roderick Gareth
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
Waite Matthew
all rounder
Taylor Matt
bowler
Mir Usama
bowler
Bracey James
wicket keeper
Taylor Tom
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Finch Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Allison Ben
bowler
Miles Craig
bowler
Cullen Henry James
wicket keeper
van Buuren Graeme
batsman
Home Jack
no information yet