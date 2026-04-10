Craig Neil Miles

Craig Neil Miles

bowler

Full name:Craig Neil Miles
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1004749
Innings1664548
Overs2638.2334.4154.2
Balls---
Maidens46691
Runs968020811337
Wickets3445656
Avg28.1337.1623.87
SR46.0135.8516.53
Eco3.666.218.66
BB1044
4w1811
5w1700
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1004749
Innings1371818
Not outs23610
Runs179515257
Balls Faced407118875
Avg15.7412.667.12
SR44.0980.8576
Fours253153
Fifties500
Sixies530
Highest623111
Hundreds000

Craig Neil Miles Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph