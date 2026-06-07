Match details Middlesex vs Essex T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Merchant Taylors' School Ground

MID
MID

116

ESS
ESS

176

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Sunday, June 07, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersRossington Adam, Holden Max, Caires Joshua Michael De, Du Plooy Leus, Albert Geddes Benedict Brodie, Higgins Ryan, Hollman Luke, Bosch Eathan, Morgan Sebastian Herbert Bache, Helm Tom, Bo Cornwell Noah Bo
BenchBoyle Matt, Falconer Caleb, Gohar Zafar

Essex Squad

PlayersWalter Paul Ian, Pepper Michael, Allison Charles, Benkenstein Luc, Mulder Wiaan, Critchley Matt, Thain Noah Robin Mostyn, Harmer Simon, Snater Shane, Akhter Zaman, Bennett Charlie Edward
BenchDas Robin, Fernandes Simon Maurice L, Jones Mackenzie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet