Zaman Akhter

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Surrey vs Essex
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS