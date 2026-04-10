Zaman Akhter

Zaman Akhter

all rounder

Full name:Zaman Akhter
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches833
Innings1633
Overs207.026.011.0
Balls---
Maidens1710
Runs89715493
Wickets1953
Avg47.2130.831
SR65.3631.222
Eco4.335.928.45
BB632
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches833
Innings1413
Not outs712
Runs1542724
Balls Faced2532528
Avg22024
SR60.8610885.71
Fours1621
Fifties000
Sixies200
Highest412711
Hundreds000

Zaman Akhter Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

(5 ov.) 41/2

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Cook, Sam

Cook, Sam