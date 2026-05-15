Simon Maurice L Fernandes

County Championship
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS