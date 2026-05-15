Simon Maurice L Fernandes

Simon Maurice L Fernandes

Full name:Simon Maurice L Fernandes
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex

Simon Maurice L Fernandes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

ResultEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

143

ResultEssex vs Hampshire

Essex vs Hampshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

134

HAM

HAM

130

ResultSurrey vs Essex

Surrey vs Essex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

123

ESS

ESS

124

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

211

ESS

ESS

136

One-Day Cup

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

One-Day Cup

Brunton Memorial Ground

MID

MID

294

ESS

ESS

253

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

257

DER

DER

248

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

One-Day Cup

Arundel Castle Cricket Club

SUS

SUS

320

ESS

ESS

316

ResultEssex vs Hampshire

Essex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

317

HAM

HAM

321

ResultEssex vs Worcestershire

Essex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

376

WOR

WOR

269

ResultGlamorgan vs Essex

Glamorgan vs Essex

One-Day Cup

Sophia Gardens

GLA

GLA

309

ESS

ESS

312

UpcomingDurham vs Essex

Durham vs Essex

One-Day Cup

Feethams Cricket Ground

DUR

DUR

ESS

ESS

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Das, Robin

Das, Robin

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Porter, Jamie

Porter, Jamie

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc