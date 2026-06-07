Squads Middlesex vs Essex T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Merchant Taylors' School Ground

MID
MID

116

ESS
ESS

176

Playing

MID
MID
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Rossington Adam

wicket keeper

Walter Paul Ian

all rounder

Holden Max

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Akhter Zaman

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

MID
MID
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Boyle Matt

batsman

Das Robin

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder