Squads Middlesex vs Essex T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rossington Adam
wicket keeper
Walter Paul Ian
all rounder
Holden Max
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Caires Joshua Michael De
batsman
Allison Charles
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Critchley Matt
all rounder
Hollman Luke
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Harmer Simon
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Snater Shane
bowler
Helm Tom
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Boyle Matt
batsman
Das Robin
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Gohar Zafar
bowler
Jones Mackenzie
all rounder