Shane Snater

Shane Snater

bowler

Full name:Shane Snater
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches413343145
Innings412593144
Overs25.034.5732.1224.4117.2
Balls-----
Maidens1016791
Runs188337225213021138
Wickets213954237
Avg9425.9223.73130.75
SR7516.0746.2432.0919.02
Eco7.529.673.075.799.69
BB13853
4w00110
5w00720
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches413343145
Innings46442223
Not outs115711
Runs331875527696
Balls Faced2716102427077
Avg113.619.3518.48
SR122.22112.573.73102.22124.67
Fours1088208
Fifties00510
Sixies211972
Highest1710796416
Hundreds00000

Shane Snater Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

(3 ov.) 20/1

One-Day Cup

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Das, Robin

Das, Robin

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Porter, Jamie

Porter, Jamie

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc