Squads Northamptonshire vs Worcestershire T20 T20 Blast 09.06.2026

T20

County Ground

NOR
NOR

162

WOR
WOR

154

Playing

NOR
NOR
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

D Oliveira Brett

all rounder

Lynn Chris

batsman

Ali Kashif

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

Willey David

all rounder

Hose Adam

batsman

Broad Justin

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Brookes Ethan

all rounder

Cullen Henry James

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Taylor Tom

all rounder

Bench

NOR
NOR
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Home Jack

no information yet

McManus Lewis

wicket keeper

Libby Jake

batsman

Miller Angus H

all rounder

Mohammed Isaac

no information yet

Procter Luke

all rounder

Waite Matthew

all rounder