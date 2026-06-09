Squads Northamptonshire vs Worcestershire T20 T20 Blast 09.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
D Oliveira Brett
all rounder
Lynn Chris
batsman
Ali Kashif
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
Willey David
all rounder
Hose Adam
batsman
Broad Justin
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Brookes Ethan
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Cullen Henry James
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Mir Usama
bowler
Sales James
batsman
Taylor Tom
all rounder
Sanderson Ben
bowler
Allison Ben
bowler
Scrimshaw George
bowler
Finch Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Home Jack
no information yet
McManus Lewis
wicket keeper
Libby Jake
batsman
Miller Angus H
all rounder
Mohammed Isaac
no information yet
Procter Luke
all rounder
Waite Matthew
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler