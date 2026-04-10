Lewis David McManus

County Championship
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6