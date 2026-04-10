Angus H Miller

Angus H Miller

all rounder

Full name:Angus H Miller
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches51
Innings10
Overs4.00
Balls--
Maidens00
Runs260
Wickets00
Avg00
SR00
Eco6.50
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches51
Innings51
Not outs40
Runs665
Balls Faced654
Avg665
SR101.53125
Fours61
Fifties00
Sixies00
Highest315
Hundreds00

Angus H Miller Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(19 ov.) 207/4

One-Day Cup

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

Keogh, Rob

Keogh, Rob

White, Curtley-Jack

White, Curtley-Jack