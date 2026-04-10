Luke Anthony Procter

Luke Anthony Procter

all rounder

Full name:Luke Anthony Procter
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1355537
Innings1704320
Overs1557.3242.249.2
Balls---
Maidens30540
Runs52911397438
Wickets1463414
Avg36.2341.0831.28
SR6442.7621.14
Eco3.395.768.87
BB843
4w510
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1355537
Innings2194424
Not outs27147
Runs6346904240
Balls Faced145931092235
Avg33.0530.1314.11
SR43.4882.78102.12
Fours7206815
Fifties3550
Sixies3283
Highest1449725
Hundreds700

Luke Anthony Procter Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

(3 ov.) 41/0

SOM

SOM

223

One-Day Cup

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

Keogh, Rob

Keogh, Rob

White, Curtley-Jack

White, Curtley-Jack