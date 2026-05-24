Squads Warwickshire vs Somerset T20 T20 Blast 24.05.2026

T20

Edgbaston

WAR
WAR

189

SOM
SOM

193

Playing

WAR
WAR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Smeed Will

batsman

Webster Beau

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Hain Sam

batsman

Abell Tom

batsman

Rew James

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Woakes Chris

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Ball Jake

bowler

Bench

WAR
WAR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Smith Kai

wicket keeper