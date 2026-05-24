Squads Warwickshire vs Somerset T20 T20 Blast 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Davies Alex
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Yates Robert
batsman
Smeed Will
batsman
Webster Beau
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Hain Sam
batsman
Abell Tom
batsman
Barnard Ed
bowler
Rew James
wicket keeper
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Lammonby Tom
batsman
Woakes Chris
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Overton Craig
bowler
Tariq Usman
no information yet
Ball Jake
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gilchrist Nathan
bowler
Pretorius Migael
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Smith Kai
wicket keeper