Squads Worcestershire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 24.05.2026

T20

County Ground

WOR
WOR

91

NOR
NOR

191

Playing

WOR
WOR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

Lynn Chris

batsman

D Oliveira Brett

all rounder

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Ali Kashif

all rounder

Willey David

all rounder

Hose Adam

batsman

Broad Justin

all rounder

Brookes Ethan

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

McManus Lewis

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Mir Usama

bowler

Taylor Tom

all rounder

Bench

WOR
WOR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Cullen Henry James

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Home Jack

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Libby Jake

batsman

Procter Luke

all rounder