Squads Worcestershire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mohammed Isaac
no information yet
Lynn Chris
batsman
D Oliveira Brett
all rounder
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Ali Kashif
all rounder
Willey David
all rounder
Hose Adam
batsman
Broad Justin
all rounder
Brookes Ethan
all rounder
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
McManus Lewis
wicket keeper
Waite Matthew
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Mir Usama
bowler
Sales James
batsman
Taylor Tom
all rounder
Sanderson Ben
bowler
Finch Adam
bowler
Scrimshaw George
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Allison Ben
bowler
Bartlett George
batsman
Cullen Henry James
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Home Jack
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Libby Jake
batsman
Procter Luke
all rounder