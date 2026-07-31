Squads Brampton Wolves vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 31.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bahia Harmandeep
no information yet
Airee Dipendra
all rounder
Brathwaite Carlos
all rounder
Ali Asif
batsman
Brown Josh
batsman
Amir Mohammad
bowler
Dutt Aryan
bowler
Anwar Sarmad
bowler
Herft Kobe
batsman
Azam Babar
batsman
Jarvis Jack
all rounder
Girdhar Mandeep
no information yet
Jawadullah Muhammad
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Johnson Aaron
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Mansingh Abhijai
batsman
Rippon Michael
all rounder
Munsey George
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Singh Ravinder Pal
batsman
Samra Yuvraj
no information yet
Singh Robin
no information yet
Sharma Shubham
batsman
Singh Semarjeet
bowler
Thaker Harsh
all rounder
Tathgur Kanwarpal
batsman
Trumpelmann Ruben
bowler
Tye Andrew
bowler
van Meekeren Paul
bowler
Warner David
batsman
Webster Beau
all rounder