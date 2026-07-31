Squads Brampton Wolves vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 31.07.2026

T20i

BRA
BRA
VAN
VAN

Playing

BRA
BRA
VAN
VAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRA
BRA
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Bahia Harmandeep

no information yet

Airee Dipendra

all rounder

Ali Asif

batsman

Brown Josh

batsman

Herft Kobe

batsman

Azam Babar

batsman

Jarvis Jack

all rounder

Girdhar Mandeep

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Singh Robin

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Webster Beau

all rounder